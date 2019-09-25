Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman sabırsızlıkla bekleniyor. Birçok dizi yeni sezon açılışını yaparken Diriliş Osman hem başlamadı hem de fragmanı yayınlanmadı. Beklentiler gitgide artarken son olarak diziye Özge Törer'in dahil olduğu öğrenildi. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT'E HOŞGELDİN MESAJI

Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan’ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi’yi canlandırması için Burak Özçivit’le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit’le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.