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03.10.2019 - 17:01 |

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Hangi gün oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'u severek izleyenler şimdi heyecanla Diriliş Osman'ı bekliyor. Dizinin henüz başlamaması nedeniyle takipçiler projenin ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Hangi gün oynuyor?

Diriliş Osman... Son günlerin en popüler dizisi halinde... Dizinin yeni sezonunun hala başlamaması nedeniyle beklentiler çoğalırken "Diriliş Osman ne zaman başlayacak?" sorusu sıklıkla yöneltiliyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ KİM?

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.

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