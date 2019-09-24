Diriliş Osman ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman ilk fragmanı!

Diriliş Osman dizisinin fragmanı yayınlandı. Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatacak dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Diriliş Osman dizisi hangi kanalda yayınlanacak ve ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Diriliş Osman dizisi ATV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı gün belli olduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

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