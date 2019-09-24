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24.09.2019 - 21:07 |

Diriliş Osman ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman ilk fragmanı!

İzlenme rekorları kıran dizi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Diriliş Osman dizisi için geri sayım başladı. ATV ekranlarında izleyici ile bulaşacak dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte merakla beklenen Diriliş Osman dizisi ile ilgili bilgiler...

Diriliş Osman ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman ilk fragmanı!

Diriliş Osman dizisinin fragmanı yayınlandı. Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatacak dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Diriliş Osman dizisi hangi kanalda yayınlanacak ve ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Diriliş Osman dizisi ATV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı gün belli olduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

DİRİLİŞ OSMAN FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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