Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Oyuncular kimler?
Sonbahar geldi, eylül ayı demek aynı zamanda dizi sezonunun başlangıcı anlamına geliyor. Beklentilerin yoğun olduğu dizi ise Diriliş Osman... Şimdi bu dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Eylül ayına girdik. Televizyonlar için bu ay yeni sezon başlangıcı demek... Televizyonda görmek istenen en merak edilen dizisi ise Diriliş Osman... Şimdi sık sık "Diriliş Osman ne zaman başlayacak?" sorusu yöneltiliyor.
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLATACAK?
Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.
YENİ SEZONDA YER ALACAK OYUNCULAR
Burak Özçivit
Ragıp Savaş
Ayşegül Günay
Hazal Subaşı
Saruhan Hünel
Cengiz Çoşkun
Nurettin Sönmez
BURAK ÖZÇİVİT'E HOŞGELDİN MESAJI
Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan’ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi’yi canlandırması için Burak Özçivit’le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit’le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.