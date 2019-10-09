Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Bu akşam var mı?

Diriliş Osman dizisi için beklentiler gitgide arıyor. Burak Özçivit'in başrılünde olacağı dizinin yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Diziyi merakla bekleyenler son gelişmeleri merak ederken bir yandan da "Diriliş Osman ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Diriliş Osman dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanalı duyurdu. Bozdağ, yaptığı son dakika açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİR YIL BOYUNCA EĞİTİM ALDI!

Bir yıldır Bozdağ Film Platolarından bulunan spor ve binicilik tesislerinde, uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi alan Burak Özçivit, aynı zamanda uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de aldı. Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ve dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimlerde aldı.