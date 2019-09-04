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04.09.2019 - 22:10

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman oyuncuları kimlerdir?

TRT 1'in yeni dizisi Diriliş Osman için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez ekranlara gelecek olan ve başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer alacağı dizi ile ilgili vatandaşlar Diriliş Osman ne zaman başlıyor ve Diriliş Osman'da hangi oyuncular oynayacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman oyuncuları kimlerdir?

TRT 1'in kült dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliği taşıyan yeni dizi Diriliş Ertuğrul için heyecan dorukta. Büyük bir heyecanla beklenen dizi şimdiden ilgi çekmiş durumda. Peki Diriliş Osman ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? Diriliş Osman'da hangi oyuncular oynayacak?

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

 YENİ SEZONDA YER ALACAK OYUNCULAR

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez

BURAK ÖZÇİVİT'E HOŞGELDİN MESAJI

Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan’ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi’yi canlandırması için Burak Özçivit’le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit’le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

İstanbul'da silahlı saldırıİstanbul Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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