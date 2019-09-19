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19.09.2019 - 11:39 | | DHA

Dişçiye dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı

Bursa’da çektirmek istediği dişinin, vurulan iğneye rağmen yeterince uyuşmadığını öne sürerek diş hekimi Hamdi Gören'i(45) bıçaklayarak, ağır yaralayan Mert Demir(18) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Dişçiye dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde yaşandı. Mert Demir (18), dişini çektirmek için hastaneye geldi. Diş hekimi Hamdi Gören, gence, dişini uyuşturmak için iğne yaptı. İddiaya göre, Mert Demir, dişinin uyuşmadığını söyleyerek, sinirlendi. Çıkan tartışma sırasında da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, diş hekimi Hamdi Gören’i sol koltuk altından bıçakladı. Olayın ardından Mert Demir, hastane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edilirken, ağır yaralanan Hamdi Gören, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mert Demir, polisteki sorgusunda dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini anlatarak, "Doktor, dişime iki defa iğne yaptı. Fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi söyledim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan diş hekimi Hamdi Gören'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

 

 

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