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19.09.2019 - 18:35 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

 

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Avrupa ofisinin açılışına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, Başbakan Orban ile görüştü.

Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Budapeşte'de Türk Konseyi Temsilcilik Ofisi açılmasına verdiği destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Pentagon'dan açıklama: Daha önce bu seviyede görmemiştikABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.
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