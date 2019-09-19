Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Avrupa ofisinin açılışına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, Başbakan Orban ile görüştü.

Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Budapeşte'de Türk Konseyi Temsilcilik Ofisi açılmasına verdiği destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.