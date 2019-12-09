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09.12.2019 - 14:24 | | DHA

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı!

Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı!

Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştığı kazada yaralı sayısı 7 olarak bildirildi. Kazanın yolda ilerleyen 'plaser' denilen demir yolu iş makinesinin güzergah üzerindeki 52 nolu tünelde hurda ray toplayan iş makinesine çarpması sonucu oluştuğu öğrenildi.

Olayda, işçilerden Turan Tüzel (44) yaşamını yitirdi.

Divriğide, demir yolunda iş makineleri çarpıştı

Kazada Adem Kirmit, Cemal Bedir, Mustafa Çaylak, Adem İrem, Kemal Işıldak, Hasan Kılıç, Harun Reşit Türkoğlu ise yaralandı. Divriği Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, ilk müdahale sonrası Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulunduSiirt merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.
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