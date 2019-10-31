Diyabet nedir, belirtileri nelerdir? Şeker hastalığına ne iyi gelir, hangi besinler faydalıdır?

ŞEKER HASTALIĞINA NE İYİ GELİR?



Meşe palamudunun birçok faydası olduğunu söyleyen aktar Abdullah Yakar, “Meşe palamudunun, çörek otu ile birlikte kullanılması şeker hastalarına fayda verir” dedi. Aktar Abdullah Yakar, meşe palamudu bitkisinin kestane türünden aynı zamanda pelit denilen yemiş cinsinde sert ve tırnaklı bir meyve olduğunu ifade etti.Yakar, “Pelidin tatlıları olmakla beraber genellikle tadı acıdır ve bazı hayvan türlerinin aynı zamanda besin kaynağıdır. Palamutlar tabiatı itibariyle atıkları biriktiren bir bitki olduğundan, kimyasal atıklardan uzakta, tarımsal ilaç ve gübre gibi etkenlerden etkilenmemiş bir bitkidir” diye konuştu.



Anadolu’da birçok hastalık tedavisinde kullanılan meşe palamutlarının kahve yapımında da kullandığını ifade eden aktar Yakar, bu kahvenin genelde şifa maksadıyla kullanıldığını kaydetti.



Abdullah Yakar, “Bitki, kabızlık yapıcı etkisinden dolayı özellikle ishal vakalarında kullanılır. Mikrop öldürücü ve kanama durdurucu özelliğinden dolayı açık yaralarda tozu faydalıdır.Kanama durdurucu özelliğinden dolayı mide kanamalarında, damarlardaki büzücü etkisinden dolayı basurda kullanılır. Bazı eski kitaplarda prostat için kullanıldığı bilgileri mevcuttur. Çörek otu ile birlikte kullanılması şeker hastalarına fayda verir.



Özellikle çocuk ishallerinde, bel gevşekliğinde, frengiyi önleme de çok faydası görülür. İdrarın damla damla gelmesini kesmek için kullanılır. Yine özellikle altını ıslatan çocuklarda palamut tozunun balla macun yapılarak kullanılması büyük fayda verir” dedi. Aktar Yakar, bitkinin diğer faydalarını şöyle sıraladı: “Haricen pelit tozunun zeytinyağı ile karıştırılıp saç kıran bölgesine sürülmesi büyük fayda verir. Memeli basur hastalarında, palamut çayına bir pamuk batırılarak sürülmesi basur memelerini küçültür.

DİYABETİN NEDENLERİ NELERDİR?



Bilinmesi gereken en önemli konu, diyabet hastalığının ayrımcı olmadığıdır, yani her yaştan her kültürden insanda diyabet görülebilir.

Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminiz pankreasın insülin üreten beta hücrelerine saldırır ve yok eder. Bilim adamları, tip 1 diyabetin, hastalıkları tetikleyebilecek genler ve virüsler gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığını düşünmektedir.

Tip 2 diyabet ise yaşam tarzı faktörleri ve genler de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanır, bunlar; insülin direnci (karaciğer ve kasların insülini iyi kullanamama durumu), genler ve ailedeki diyabet öyküsü.

Gastasyonel diyabet gebelikteki hormonal değişikliklerden kaynaklanır bunun yanında hamilelikte aşırı kilolu ve obez olmak da insülin direncine sebep olur. Gestasyonel diyabet hamilelikten sonra gider, ancak kişinin daha sonra yaşamında tip 2 diyabet geliştirme riskini önemli ölçüde artırır.

ZARARLARI NELERDİR?



Körlüğün ve böbrek yetmezliğinin önde gelen sebebi diyabettir. Kalp krizi ve felç riskini ciddi oranlarda arttırır, ekstermite ampütasyonların (fonksiyon kaybına uğrayan vücudun uç kısımlarının kesilerek alınması) başlıca nedenlerinden biridir. Ruh sağlığını etkiler. (diyabetli tüm insanların % 30'undan fazlasında depresyon ortaya çıkar)