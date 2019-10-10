Diyanet Cuma Hutbesini yayımladı! 11 Ekim Cuma hutbesi konusu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma hutbesi yayımlandı. Milyonlarca müslüman yarın camileri doldurup taşıracak. Cuma namazı sırasında farz olan iki rekatlık cuma namazının yanı sıra cuma hutbesini dinlemekte farzlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Cuma hutbesinin konusu Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlarda göz önünde bulundurularak belirleniyor. Yüce Türk ordusunun sınıtr güvenliğini sağlamak ve binlerce Suriye'li için güvenli bölge koridoru oluşturabilmek adına başlattığı Barış Pınarı Harekatı'da göz önünde bulundurularak 11 Ekim Cuma günü kılanacak olan 4 rekatlık cuma namazı sünnetinin ardından okunacak olan Cuma hutbesinin konusu Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür başlığı altında belirlendi.

İşte 11 Ekim cuma hutbesi konusu ve içeriği...

GÜN BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “İman edip hicret eden ve

Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad

edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek

büyüktür. Muradına erecek olanlar da

onlardır.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem

(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Düşmanla

karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah’tan, bela

ve musibetlerden uzak kalmayı isteyin. Fakat

düşmanla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve

bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır.”

Aziz Müminler!

Millet olarak nice badirelerden geçtik. Bizi

tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman

bu emellerinden vaz geçmedi. Ancak her karış

toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan

vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak

isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye

mahkûmdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı

muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu

gücümüz, Allah’a olan sarsılmaz imanımız, din-i

mübin-i İslam’a olan gönülden bağlılığımız,

vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve

bağımsızlığımıza olan sevdamızdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Müslüman, barış ve esenlik duygusunu

kendisine bahşeden Allah’tan alır. O’na teslim

olarak etrafına barış ve esenlik dağıtır. Bununla

birlikte müminler, İslam dininin mukaddes ve

dokunulmaz kabul ettiği değerlerin çiğnenmesine,

yurt ve yuvaların işgal altına alınmasına asla rıza

göstermez. Bozulan dengeleri düzeltmek, barış

ortamını tesis etmek ve adaleti sağlamak için

onurlu bir mücadele verir. Nitekim kahraman

milletimiz, hep bu yolda mücadele vermiştir.

Daima barışın temini, güven ortamının inşası için

çaba göstermiştir. Hiç kimsenin toprağına göz

dikmemiş, ancak kendi vatanına göz dikenlere,iman dolu göğsünü siper etmiştir. Vatanını

çiğnetmemiş, bayrağını indirtmemiş ve ezanlarını

dindirtmemiştir.

Değerli Müminler!

Günümüz dünyası maalesef, karanlık

tuzakların kurulduğu bir yer haline getirilmiştir.

Masum insanlar yuvalarından sürülmüş, körpecik

çocukların cansız bedenleri sahillere vurmuştur.

İslam coğrafyasının dört bir köşesinde ateş

çukurları açmak isteyenler, fitne, terör ve ihanet

silahlarıyla kardeşi kardeşe düşürmüştür. Türlü hile

ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve

bekâmız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınmıştır

Aziz Müslümanlar!

Bütün zorluklara rağmen kadınıyla erkeğiyle,

genciyle yaşlısıyla, milletimizin her bir ferdi,

yeryüzünde kötülüğün son bulup iyiliğin hâkim

olması için çaba gösterecektir. Karanlık oyunları

feraset ve basiretiyle bozacaktır. Dün olduğu gibi

bugün de çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi,

mağdurların ve mültecilerin ümidi olmaya devam

edecektir.

Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız; ancak

hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve

şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve

mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize

yönelik saldırılara her türlü fedakârlığı göstererek

karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış

toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz.

Muhterem Müminler!

O halde, bizi birbirimize düşürmek

isteyenlere fırsat vermeyelim. Gönüllerimizi iman

kardeşliğiyle kenetlemeye devam edelim. Terörü,

fitne ve fesadı körüklemek isteyenlere karşı uyanık

olalım. Azmimizi, muhabbetimizi, birliğimizi,

dirliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve

eylemden uzak duralım.

Geliniz, bu mübarek Cuma gününün şu icabet

vaktinde Rabbimize hep birlikte niyaz edelim:

Yâ Rabbi! İzzet ve onurumuza, istiklal ve

istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve

vatanımıza göz dikenlere fırsat verme!

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru,

bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan

kahraman ordumuza yardım eyle!

Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her

türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesadı

ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu

yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer

eyle!