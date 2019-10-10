Diyanet Cuma Hutbesini yayımladı! 11 Ekim Cuma hutbesi konusu
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma hutbesi yayımlandı. Yarın öğle namazına müteakip kılınacak olan Cuma namazı öncesinde binlerce müslüman cuma hutbesinin konusunu araştırmaya başladı. Şanlı Türk ordusunun sınır güvenliği için yürüttüğü Barış Pınarı harekatı da dikkate alınarak yayımlanan cuma hutbesinin konu başlığı Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür olarak açıklandı. İşte 11 Ekim Cuma hutbesi konusu
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma hutbesi yayımlandı. Milyonlarca müslüman yarın camileri doldurup taşıracak. Cuma namazı sırasında farz olan iki rekatlık cuma namazının yanı sıra cuma hutbesini dinlemekte farzlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Cuma hutbesinin konusu Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlarda göz önünde bulundurularak belirleniyor. Yüce Türk ordusunun sınıtr güvenliğini sağlamak ve binlerce Suriye'li için güvenli bölge koridoru oluşturabilmek adına başlattığı Barış Pınarı Harekatı'da göz önünde bulundurularak 11 Ekim Cuma günü kılanacak olan 4 rekatlık cuma namazı sünnetinin ardından okunacak olan Cuma hutbesinin konusu Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür başlığı altında belirlendi.
İşte 11 Ekim cuma hutbesi konusu ve içeriği...
GÜN BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “İman edip hicret eden ve
Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad
edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek
büyüktür. Muradına erecek olanlar da
onlardır.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Düşmanla
karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah’tan, bela
ve musibetlerden uzak kalmayı isteyin. Fakat
düşmanla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve
bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır.”
Aziz Müminler!
Millet olarak nice badirelerden geçtik. Bizi
tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman
bu emellerinden vaz geçmedi. Ancak her karış
toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan
vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak
isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye
mahkûmdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı
muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu
gücümüz, Allah’a olan sarsılmaz imanımız, din-i
mübin-i İslam’a olan gönülden bağlılığımız,
vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve
bağımsızlığımıza olan sevdamızdır.
Kıymetli Müslümanlar!
Müslüman, barış ve esenlik duygusunu
kendisine bahşeden Allah’tan alır. O’na teslim
olarak etrafına barış ve esenlik dağıtır. Bununla
birlikte müminler, İslam dininin mukaddes ve
dokunulmaz kabul ettiği değerlerin çiğnenmesine,
yurt ve yuvaların işgal altına alınmasına asla rıza
göstermez. Bozulan dengeleri düzeltmek, barış
ortamını tesis etmek ve adaleti sağlamak için
onurlu bir mücadele verir. Nitekim kahraman
milletimiz, hep bu yolda mücadele vermiştir.
Daima barışın temini, güven ortamının inşası için
çaba göstermiştir. Hiç kimsenin toprağına göz
dikmemiş, ancak kendi vatanına göz dikenlere,iman dolu göğsünü siper etmiştir. Vatanını
çiğnetmemiş, bayrağını indirtmemiş ve ezanlarını
dindirtmemiştir.
Değerli Müminler!
Günümüz dünyası maalesef, karanlık
tuzakların kurulduğu bir yer haline getirilmiştir.
Masum insanlar yuvalarından sürülmüş, körpecik
çocukların cansız bedenleri sahillere vurmuştur.
İslam coğrafyasının dört bir köşesinde ateş
çukurları açmak isteyenler, fitne, terör ve ihanet
silahlarıyla kardeşi kardeşe düşürmüştür. Türlü hile
ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve
bekâmız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınmıştır
Aziz Müslümanlar!
Bütün zorluklara rağmen kadınıyla erkeğiyle,
genciyle yaşlısıyla, milletimizin her bir ferdi,
yeryüzünde kötülüğün son bulup iyiliğin hâkim
olması için çaba gösterecektir. Karanlık oyunları
feraset ve basiretiyle bozacaktır. Dün olduğu gibi
bugün de çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi,
mağdurların ve mültecilerin ümidi olmaya devam
edecektir.
Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız; ancak
hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve
şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve
mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize
yönelik saldırılara her türlü fedakârlığı göstererek
karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış
toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz.
Muhterem Müminler!
O halde, bizi birbirimize düşürmek
isteyenlere fırsat vermeyelim. Gönüllerimizi iman
kardeşliğiyle kenetlemeye devam edelim. Terörü,
fitne ve fesadı körüklemek isteyenlere karşı uyanık
olalım. Azmimizi, muhabbetimizi, birliğimizi,
dirliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve
eylemden uzak duralım.
Geliniz, bu mübarek Cuma gününün şu icabet
vaktinde Rabbimize hep birlikte niyaz edelim:
Yâ Rabbi! İzzet ve onurumuza, istiklal ve
istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve
vatanımıza göz dikenlere fırsat verme!
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru,
bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan
kahraman ordumuza yardım eyle!
Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her
türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesadı
ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu
yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer
eyle!