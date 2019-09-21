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21.09.2019 - 07:50 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Diyanet İşleri’nden ‘safer ayı’ fetvası

Vatandaşlardan dini konularda gelen soruları yanıtlayan Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, Muharrem ayından sonra gelen safer ayıyla ilgili “Uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur? Bu aya özel ibadet ve dua var mıdır?” sorusuna yanıt verdi.

Diyanet İşleri’nden ‘safer ayı’ fetvası

Safer ayının kamerî/hicri takvimin muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olduğunu belirten Kurul, yanıtında “Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış cahiliye dönemine ait olup, dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber, böyle bir anlayışı reddetmiş ve ‘Safer ayında uğursuzluk yoktur’ buyurmuştur. Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber’in(s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır” ifadelerine yer verdi. Kurul, “Muharrem ayına özgü bir namaz ve oruç var mıdır?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

‘En faziletli oruç...’

“Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise müstehaptır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10. veya 10 ve 11. günlerinde oruç tutulabilir. Resul-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.

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