30.07.2019 - 19:26| AA
Diyarbakır - Bingöl kara yolunda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, Diyarbakır ve Lice'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildiDiyarbakır-Bingöl karayolunda Karadeniz Bölgesi’ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.