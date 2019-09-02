Diyarbakır Kitap Fuarı’na 130 yayınevi katılacak

Diyarbakır Kitap Fuarı’nda, aralarında Canan Tan, Ahmet Telli, Mine Söğüt, Altan Öymen, Aytül Akal, Ahmet Şimşirgil, Latife Tekin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Feryal Saygılıgil, Kemal Varol, Ayşe Hür, Şeyhmus Diken, Gaye Boralıoğlu ve İsmail Beşikçi’nin de bulunduğu pek çok yazar ve şair okurlarıyla bir araya gelecek. Fuara 130 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliği düzenlenecek. Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 6 Ekim tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.