02.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Diyarbakır Kitap Fuarı’na 130 yayınevi katılacak
Diyarbakır 7. Kitap Fuarı, 28 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Diyarbakır Kitap Fuarı’nda, aralarında Canan Tan, Ahmet Telli, Mine Söğüt, Altan Öymen, Aytül Akal, Ahmet Şimşirgil, Latife Tekin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Feryal Saygılıgil, Kemal Varol, Ayşe Hür, Şeyhmus Diken, Gaye Boralıoğlu ve İsmail Beşikçi’nin de bulunduğu pek çok yazar ve şair okurlarıyla bir araya gelecek. Fuara 130 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliği düzenlenecek. Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 6 Ekim tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Üsküdar ve Maltepe'de trafik kazaları: 3 yaralıÜsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda Maltepe'de meydana gelen kazada ise otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.