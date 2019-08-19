Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Hasan Basri Güzeloğlu biyografisi

Diyarbakır Valisi olarak görev yapan Hasan Basri Güzeloğlu yapılan son atama ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Yapılan atamanın ardından Hasan Basri Güzeloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Hasan Basri Güzeloğlu kimdir?

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANAN HASAN BASRİ GÜZELOĞLU KİMDİR?

Eski kaymakamlardan Kadir Güzeloğlu'nun oğludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında birincilikle mezun oldu. Siverek, Simav İlçelerinde Kaymakam Vekilliği, Türkoğlu, Baskil, Güroymak, Ulukışla, Menderes ilçelerinde kaymakamlık, Gümüşhane ve Karaman'da valilik yapmıştır. 24 Nisan 2006 tarihinde Samsun valiliğine atanan Güzeloğlu buradaki görevini 2010 yılının Haziran ayına kadar sürdürmüş ve 13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Mersin Valiliğine atanmıştır. Mersin'de de 4 yıllık görevini tamamlamış 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müşterek kararname ile Kocaeli valiliğine atanmıştır. 27 Eylül 2014'te Mersin'deki görevinden ayrılarak 1 Ekim 2014 tarihinde Kocaeli Valiliğindeki görevine başlamıştır. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Güzeloğlu'nun, yayımlanmamış bir adet sosyolojik araştırması bulunmakta ve İngilizce bilmektedir.