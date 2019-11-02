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02.11.2019 - 21:21 | | DHA

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, timlerin bölgedeki operasyonun sürdüğü de belirtildi.

 

 

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