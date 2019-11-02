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02.11.2019 - 21:21 | | DHA

Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi" denildi.

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