02.11.2019 - 21:21 | | DHA
Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi" denildi.