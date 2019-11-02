Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi" denildi.