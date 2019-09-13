DiyarbakÄ±r'da 7 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu olayla ilgili flaÅŸ geliÅŸme!

DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen, 7 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili, HDP'li Kulp Belediye BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kulp'un AÄŸaÃ§korur kÃ¶yÃ¼ mevkisinde odun toplamaya giden vatandaÅŸlarÄ±n bulunduÄŸu araca terÃ¶ristlerce el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla dÃ¼zenlenen 7 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da yaralanan 10 kiÅŸiden 9'unun tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.
- Belediyeye ait aracÄ±n saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±
SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olay yerinde patlamadan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce belediyeye ait aracÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi Ã¼zerine haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 4 kiÅŸidenÂ HDP'li Kulp Belediye BaÅŸkanÄ± M.F.T, dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Belediye BaÅŸkanÄ± M.F.T. ile HDP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åž.A'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
Bir ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon devam ediyor.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen, 7 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, HDP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± ve Kulp Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.