MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDiyarbakır'da hain saldırı: 4 vatandaşımız şehit oldu
12.09.2019 - 19:20 | | DHA

Diyarbakır'da hain saldırı: 4 vatandaşımız şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan  minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 13 kişi de ağır yaralandı.

Diyarbakır'da hain saldırı: 4 vatandaşımız şehit oldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Kulp Üçyol mevkisinde geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP  infilak ettirildi. Sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Saldırıda minibüste bulunan işçilerden 4'ü şehit olurken, 13'ü de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: 4 ŞEHİT, 13 YARALI

Diyarbakır Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle denildi:

"İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş, 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakırdaki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

 

Oyun oynayan küçük çocuk yere böyle düştüBahçelievler’de 9 yaşındaki çocuk, ikinci kattaki evlerinin balkonunda oyuncaklarıyla oynayan çocuk, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çocuğun düşme anları ise kameralara yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oyun oynarken kendini yerde buldu! 2. kattan...

Oyun oynarken kendini yerde buldu! 2. kattan...

Diyarbakır'da hain saldırı: 4 vatandaşımız şehit oldu

Diyarbakır'da hain saldırı: 4 vatandaşımız şehit oldu

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Sıradaki Haber