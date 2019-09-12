DiyarbakÄ±r'da hain saldÄ±rÄ±: 7 vatandaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu

Olay, saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Kulp ÃœÃ§yol mevkisinde geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve plakasÄ± belirlenemeyen, odun toplayan kÃ¶ylÃ¼leri taÅŸÄ±yan kamyonetin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce tuzaklanan EYPÂ infilak ettirildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolden Ã§Ä±kan kamyonet, ÅŸarampole devrildi.

SaldÄ±rÄ±da kamyonette bulunan iÅŸÃ§ilerden 7'si ÅŸehit olurken 10 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k,Â UMKE veÂ gÃ¼venlik ekibiÂ sevk edildi. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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7 VATANDAÅž ÅžEHÄ°T OLDU

DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Kulp ilÃ§esinde odun toplayan kÃ¶ylÃ¼leri taÅŸÄ±yan kamyonetin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristlerce EYP infilak ettirildi. Olayla ilgili Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "7 kardeÅŸimiz Hakkâ€™Ä±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur" dedi. SaldÄ±rÄ±da yaralÄ± sayÄ±sÄ± ise 10 olarak bildirildi.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN BÄ°LGÄ° ALDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r Valisi Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu'ndan Kulp ilÃ§esinde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili bilgi aldÄ±, faillerin yakalanmasÄ± iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±n seferber edileceÄŸini ve konunun takipÃ§isi olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r Valisi Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirerek, DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n orman iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan sivil aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili bilgi aldÄ±.

Menfur terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan vatandaÅŸlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaÅŸlara da acil ÅŸifalar dileyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faillerinin yakalanmasÄ± iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±n seferber edileceÄŸini ve konunun takipÃ§isi olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'DAN TAZÄ°YE TELEFONU

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu ÅŸehit olan vatandaÅŸlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu ÅŸehit olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan Siracettin YÄ±ldÄ±z, Ã–mer YÄ±ldÄ±z ve Abidin YÄ±ldÄ±z'Ä±n amcasÄ± Mehmet Zeki YÄ±ldÄ±z ile Ahmet Ay'Ä±n babasÄ± Kutbettin Ay ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir." denildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ÅŸehit vatandaÅŸlara Allah'tan rahmet, ailelerine de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸi kaydedildi.

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"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecek"

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve destekÃ§ileriyle mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.

Oktay, DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n, orman iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan sivil aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan vatandaÅŸlara Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar dileyen Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve destekÃ§ileriyle mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DiyarbakÄ±r'da orman iÅŸÃ§ilerine yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, DiyarbakÄ±r'daki orman iÅŸÃ§ilerine yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Sivilleri hedef alan bu kanlÄ± saldÄ±rÄ± asla karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Åžentop, DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n, orman iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan sivil aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.

Kulp'ta PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸunu, 13 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirten Åžentop, "Åžehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum. Sivilleri hedef alan bu kanlÄ± saldÄ±rÄ± asla karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r olayÄ±na tepki

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde, masum vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen alÃ§akÃ§a saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum." ifadesini kullandÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda DiyarbakÄ±r'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. "Eli kanlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK, alÃ§ak yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bir kez daha gÃ¶sterdi." ifadelerini kullanan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde, masum vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen alÃ§akÃ§a saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum."

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