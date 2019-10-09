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09.10.2019 - 17:57 | | İHA

Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla çocukları PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı aileler, parti binasına girmek istedi. Ailelerin parti binasına girmesini polis ekipleri engelledi. Savaş uçaklarının hareketliliğinin ara ara devam etmesiyle ailelerin gergin bekleyişi sürerken, Ayşegül Biçer, çocuğunun Fırat’ın doğusunda terör örgütü üyelerince çatışmaya girmesi ve burada ölmesi durumunda HDP’yi yakacağını söyledi. Bölgede gerginlik ara ara devam ediyor.

    El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldıTSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.
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