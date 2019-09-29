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29.09.2019 - 14:06 | | DHA

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde aile sayısı 49'a yükseldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Sıddıka Tatlı, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2014'te kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için oturma eylemine katıldı. Sıddıka Tatlı ile eylemdeki aile sayısı, 49'a çıktı.

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde aile sayısı 49'a yükseldi

Okulunun bitmesine 3 ay kala kaybolan oğlu Aziz'in sesini duymak ve yaşadığını bilmek istediğini söyleyen Sıdıka Tatlı, "Oğlum için geldim. 5 yıldır kayıp, nerede olduğunu bilmiyoruz. Ölü müdür, sağ mıdır; bilmiyoruz. Artuklu Üniversitesi'nde okuyordu, son senesiydi, 3 ayı kalmıştı okulun bitmesine. Gitti, gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Eğer yaşıyorsa Allah rızası için bize telefon açsınlar, sesini duyayım onun" dedi.

Diyarbakırda HDP önündeki eylemde aile sayısı 49a yükseldi

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