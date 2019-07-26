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26.07.2019 - 15:11| İHA/AA

Diyarbakır'da makas faciası! 5'i ağır, çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da makas atan yolcu minibüsü traktöre arkadan çarptı. Kazada 1’i bebek 5’i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da makas faciası! 5'i ağır, çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da makas faciası! 5'i ağır, çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da makas faciası! 5'i ağır, çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da makas faciası! 5'i ağır, çok sayıda yaralı var
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolcu minibüsünün traktör römorkuna çarpması sonucu 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Elazığ Caddesi'nde, Ahmet Korkmaz idaresindeki 21 M 0227 plakalı yolcu minibüsü, Mehmet Yıldırım yönetimindeki 21 FA 841 plakalı traktöre bağlı parke taşı yüklü römorka arkadan çarptı.

 Kazada, 3 aylık bir bebek ile çocukların da aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

 

Diyarbakırda makas faciası 5i ağır, çok sayıda yaralı var

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