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30.07.2019 - 19:26| AA

Diyarbakır'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tarım işçilerini  taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 21 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

 Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı minibüs, Diyarbakır-Bingöl  kara yolunun Abalı köyü mevkisinde devrildi. 

Kazada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 21 kişi yaralandı.  Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Diyarbakırda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

 

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl ve Diyarbakır ile Lice ve Hani  ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücü, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla  gözaltına alındı.

Minibüsün, Diyarbakır'dan Karadeniz'e gitmek üzere yola çıkan tarım  işçisi aileleri taşıdığı belirtildi.

Kaza nedeniyle işçilerin eşyaları ve yol için hazırladıkları yemekler  etrafa saçıldı.

Diyarbakırda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

 

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