MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDiyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama
30.07.2019 - 13:13| DHA

Diyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama

Diyarbakır'daki Şehitler Polis Merkezi'ne, 24 Temmuz'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama

Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne, 24 Temmuz Çarşamba günü terör örgütü PKK yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı saldırının faillerinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda saldırıyla ilgili A.E., D.O., M.A., S.U. ve M.A.'yı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. A.E., D.O., M.A. ve M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Tekirdağ'da şoke eden olay! Suçüstü basıldılarTekirdağ'da, NATO boru hattından yakıt çalmaya kalkışan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hazal Kaya hangi dizilerde oynadı? Hazal Kaya kaç yaşında?

Hazal Kaya hangi dizilerde oynadı? Hazal Kaya kaç yaşında?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarihi duyurdu

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarihi duyurdu

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi

Sahte parayla dondurma almaya çalışırken yakalanınca böyle kaçtı

Sahte parayla dondurma almaya çalışırken yakalanınca böyle kaçtı

Sıradaki Haber