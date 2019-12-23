Diyarbakır'da terör örgütüne 'Kıran' darbesi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesi, bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerinin yakalanması, terörün finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca 21 Aralık'ta başlatılan "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" sürüyor.

Operasyonda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazideki çalılar ve kayalıkların arasına gizlenmiş çuvallarda 456 kilogram esrar bulundu.

PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 4 odalı ve 60 metrekare büyüklüğünde olmak üzere 13 kış sığınağı tespit edildi.

Sığınaklar Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi ve Mayın/EYP Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Aramalarda söz konusu sığınak ile ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü bidonlarda iki kalaşnikof, RPG-7 roketatar, tabanca, 15 kilogram amonyum nitrat, 4 kilogram C-4 patlayıcı, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 57 kütüklük ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.