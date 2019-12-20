MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'daki PKK operasyonunda 21 tutuklama
ABONE OL
20.12.2019 - 11:49 | | DHA

Diyarbakır'daki PKK operasyonunda 21 tutuklama

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 271 kilo 475 gram patlayıcı ile silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 21'i, mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'daki PKK operasyonunda 21 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından çok sayıda adres belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere 12 Aralık'ta eş zamanlı baskın düzenledi.

Arama yapılan adreslerde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve silahlara el koyulurken, 24 kişi de gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden zihinsel engelli K.E., serbest bırakılırken, 23'ü ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

İndirimli olarak resmen başladı!

İndirimli olarak resmen başladı!

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber