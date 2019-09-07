Diyarbakırlı ‘Huzur istiyoruz’ diyor

Diyarbakır’da çocuklarının HDP’nin etkisiyle terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken, Diyarbakır’da yaşayan vatandaşlar ise, “Tek isteğimiz huzur” diyor.



Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek salı günü oturma eylemi başlatan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer ailesine yeni aileler katıldı. 11 aile çocuklarının zorla kaçırıldığı iddiasıyla eylemi sürdürüyor. Diyarbakırlılar ise barış ve huzur ortamında yaşamak istediklerini söylüyor.



HDP’nin etkisiyle terör örgütü PKK’ya katılım olduğunu savunanlar olduğu kadar, zorla kaçırılma durumunun olmadığını söyleyenler de var.



‘HDP’nin etkisi’



Doğma büyüme Diyarbakırlı olan 84 yaşındaki İzzet Çekiç, “Bizler yıllarca Ermeni ve Yahudilerle aynı avlu içinde oturduk. Dil, din, ırk ayrımı yoktu. Kardeşçe yaşayıp gidiyorduk. Son 30 yıldır PKK denilen bir örgüt ortaya çıktı. Oysa birlikte aynı bayrak altında yaşamak zor değil. Biz kardeşçe, iç içe yaşanacağını bu topraklarda gördük. Çocukların dağa çıkmasında elbette ki HDP’nin büyük bir etkisi var. Ama bu durum boşa. Yıllarca tek olan şey gençlerin ölümü. Bu topraklar bunu hak etmiyor” diyor.







Yıllardır Diyarbakır’da yaşayan Abdullah Emin (68) ise sivil halk üzerinde herhangi bir zorlamaya şimdiye kadar şahit olmadığını söylüyor; “Bir çocuk kendi isteğiyle gitmezse kimse zorla götürmez. Benim de iki oğlum var. Neden kimse dağa götürmek istemedi. Bu çocuklar da bu topraklarda doğdu ve büyüdü.”

7 çocuk annesi S.K. da şunları söylüyor: “Asker ve polisleri zorla götürmüş olabilirler. Buna kimse bir şey demiyor. Bunun için çocuklarını arayan anneleri anlarım ama zorla götürüldü, HDP gönderdi sözlerine inanmıyorum.”



HDP’nin çeşitli vaatlerle gençleri kandırıp dağa gönderdiğini iddia eden Abdurrahman Gürsoy(78) ise, “Dağa giden gençlerde HDP’nin yüzde yüz parmağı var. Ölen asker de bizim, dağdaki çocukta bizim. Bu ülkede Kürdistan kurulmaz, bu vatan hepimize yeter” diyor.









‘Devam etseydi’



“İnsanlar mutsuz. Huzur ve barış istiyor” diyen Nevzat Özmez(54) de şunları anlattı: “Sürekli Kürt halkı üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Unutmayın ki, bu halk ne bölücü ne de öteki. Hepimiz bu vatanın birer parçayız. Çözüm süreci devam ederken insanlar o kadar mutlu ve huzurluydu ki, keşke çözüm süreci devam etseydi. Bu halkın buna ihtiyacı var.”



Diyarbakır’da yaşayan Ahmet Yavuz (32)ise iki tanıdığının terör örgütüne katıldığını belirterek, “Benim tanıdıklarım kardeşlerdi. Babaları işkence yapılarak suçsuz yere öldürüldü. Bu çocukların dağa gitme sebebi buydu. Aslında halkın da annelerin de tek derdi barış. Hiçbir anne evladının ölmesini istemez” dedi.



4 yıldan beri oğluna hasret







HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eylemin dördüncü gününde Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinin Dokuzçeltik köyünden gelen Aysel Koyun da, dağa kaçırılan oğlu Neşat Koyun’dan 4 yıl 7 ay 21 gündür haber alamadığını belirterek oturma eylemine dahil oldu. Oğlunun kaçırıldığında 17 yaşında olduğunu gözyaşları içinde ifade eden anne Koyun, beraberinde annesi Azime Koyun ile eyleme katıldı. Aysel Koyun, Diyarbakırlı annelerin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, oğluna kavuşmak ve ailelere destek vermek için eyleme katıldığını söyledi.









