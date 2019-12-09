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09.12.2019 - 16:38 | | AA

Dizi oyuncusu polis kıyafetiyle bekçilere yakalandı!

İstanbul'da Ümraniye ve Şişli'de, polis üniforması giyen ve telsiz kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dizi oyuncusu polis kıyafetiyle bekçilere yakalandı!

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Suriye uyruklu Ahmad A'ya Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan ekipler, bir olumsuzluğa rastlamadı.

Bekçiler, montunun kabarık olduğunu fark ettikleri zanlının üzerini aradı. Ahmad A'nın montunun içine kahverengi kamuflaj desenli polis özel hareket üniforması giydiği tespit edildi 

Şüphelinin üzerinde bıçak ve kuru sıkı tabanca da bulundu. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine teslim edildi.

Dizi oyuncusu polis kıyafetiyle bekçilere yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri de Abide-i Hürriyet Caddesi'nde sivil montunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü arması bulunan ve telsiz taşıdığı görülen bir kişiyi durdurdu.

Dizi setinde çalıştığını iddia eden Anılcan Ümit K. (19) gözaltına alındı.

Hakkında özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçundan işlem yapılan Anılcan Ümit K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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