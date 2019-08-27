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27.08.2019 - 16:46

Diziler ne zaman başlıyor?

Mayıs ve haziran ayında diziler ya final ya da sezon finali yaptı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte dizilerin yavaş yavaş yeni sezon ilk bölümleri ekrana gelecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

Diziler ne zaman başlıyor?

 

Birçok sevilen dizi 2019 mayıs veya haziran ayında final yaptı. Çok tutulan diziler ise sezon finali gerçekleştirdi. Şimdi bu dizilerin sıkı takipçileri bir an evvel projelerin başlamasını istiyor ve "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizilerin sezon finalleri genelde haziran ayında gerçekleşiyor. Yeni sezon ise eylül ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında yayın hayatına başlıyor.

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdiBilecik'te trafik ışıklarında beklerken iddialara göre freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.
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