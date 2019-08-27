Birçok sevilen dizi 2019 mayıs veya haziran ayında final yaptı. Çok tutulan diziler ise sezon finali gerçekleştirdi. Şimdi bu dizilerin sıkı takipçileri bir an evvel projelerin başlamasını istiyor ve "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizilerin sezon finalleri genelde haziran ayında gerçekleşiyor. Yeni sezon ise eylül ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında yayın hayatına başlıyor.