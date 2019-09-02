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02.09.2019 - 17:43

Diziler ne zaman başlıyor?

Televizyon kanalları eylül ayı ile birlikte yeni sezona girdiler. Birçok öğlen kuşağı programı yayın hayatına başladı. Şimdi dizi takipçileri "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusunu yöneltiyor.

Diziler ne zaman başlıyor?

Eylül ayına girdik, bugün birçok program sezon finaline son verip yeni sezona merhaba dedi. Yavaş yavaş dizilerinde başlaması bekleniyor. Diziseverler şu sıralar en çok "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizilerin sezon finalleri genelde haziran ayında gerçekleşiyor. Yeni sezonda diziler eylül ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında yayın hayatına başlıyor. 

 

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