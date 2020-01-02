Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri farklı kanallar ve farklı günlerde yayınlanan diziler, TV izleyicilerini arayışa geçirdi. Hafta içi veya hafta sonu yayoınlanan dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmemesi vatandaşları meraklandırdı. İnternetten bilgi almak isteyen izleyiciler ise diziler neden yok, diziler kaç hafta yok, dizilerin yeni bölümleri ne zaman? arayışında bulunuyor. Mucize Doktor, Sefirin Kızı, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Yasak Elma ve diğer diziler ne zaman yayınlanacak? Diziler kaç hafta yok? Diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman?

DİZİLER NEDEN YOK?

2020 Yılına girmemizle birlikte diziler, yeni yıl için yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Peki diziler kaç hafta yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman? İşte ilgi gören dizilerden bazılarının yayın tarihleri...

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümü 9 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

STAR TV'de ekrana gleen Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü 13 Ocak 2020 Pazartesi yayınlanacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü 13 Ocak 2020 Pazartesi yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm tarihi henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümün yayın tarihi henüz duyurulmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 16 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlanacak.