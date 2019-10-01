DJ Maga kimdir, kaç yaşında? Dj Maga ve Beren Saat aşk mı yaşıyor?

DJ Maga kimdir sorusu magazin gündeminde sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bodrum'da DJ Maga ile yan yana görüntülendikleri iddia edilen Beren Saat konuya ilişkin yaptığı açıklamada evet o karede yer alan bendim açıklamasında bulunmuştu. Dj Maga ile aik yaşadıkları iddiaları sık sık konuşulan Beren Saat ve Dj Maga'dan henüz bir açıklama gelmedi. Peki Dj Maga kimdir?

DJ MAGA KİMDİR?

DJ Maga, Fransa'da dünyaya geldi ve hayatının büyük çoğunluğunu kültürler arasında seyahat ederek geçirdi. Yılın yarısı Güney Fransa'da geçiriyor, burada kariyeri üzerine yoğunlaşıyor

Yılın geri kalanını ise Dubai'de, geri kalanını ise Mikonos’da geçiriyor. DJ Maga, müzik kariyerinde çoğunlukla etnik ve organik seslerden beslendiğini söylüyor.

Maga, yaklaşık 2 yıldır üretim yapıyor ve Akumandra'da (Meksika) '' Destinesia '' adlı bir parça yayınladı, ayrıca Voyeur Music'te (Londra) ilk EP "Regata" adlı eserini yayınladı. DJ Maga ismi Türkiye’de ise Beren Saat ile duyulmaya başladı. İkilinin bir eğlence mekanında çekildiği fotoğraf “aşk” söylentilerin neden oldu. Beren Saat sosyal medyada paylaşılan, Fransız DJ Maga ile yan yana göründüğü fotoğraf için “Evet, o fotoğraftaki benim” dedi.Beren Saat’in bu yanıtı Doğulu ile boşanacağı ve DJ Maga ile aşk yaşadığı iddialarını kuvvetlendirdi.