MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDJ Maga kimdir, kaç yaşında? Dj Maga ve Beren Saat aşk mı yaşıyor?
01.10.2019 - 11:01 |

DJ Maga kimdir, kaç yaşında? Dj Maga ve Beren Saat aşk mı yaşıyor?

Beren Saat, sosyal medya üzerinden paylaşılan Dj Maga ile yan yana göründüğü kareye ilişlikin geçtiğimiz günlerde evet o karedeki benim açıklamasında bulunmuştu. Dj Maga ile yan yana çekilen karede kendisi olduğunu kabul eden Beren Saat'in aşk yaşadıkları iddiaları iyice ciddiye bindi. Peki Dj Maga kimdir, aslen nereli?

DJ Maga kimdir, kaç yaşında? Dj Maga ve Beren Saat aşk mı yaşıyor?

DJ Maga kimdir sorusu magazin gündeminde sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bodrum'da DJ Maga ile yan yana görüntülendikleri iddia edilen Beren Saat konuya ilişkin yaptığı açıklamada evet o karede yer alan bendim açıklamasında bulunmuştu. Dj Maga ile aik yaşadıkları iddiaları sık sık konuşulan Beren Saat ve Dj Maga'dan henüz bir açıklama gelmedi. Peki Dj Maga kimdir?

DJ MAGA KİMDİR?

DJ Maga, Fransa'da dünyaya geldi ve hayatının büyük çoğunluğunu kültürler arasında seyahat ederek geçirdi. Yılın yarısı Güney Fransa'da geçiriyor, burada kariyeri üzerine yoğunlaşıyor

Yılın geri kalanını ise Dubai'de, geri kalanını ise Mikonos’da geçiriyor. DJ Maga, müzik kariyerinde çoğunlukla etnik ve organik seslerden beslendiğini söylüyor.

Maga, yaklaşık 2 yıldır üretim yapıyor ve Akumandra'da (Meksika) '' Destinesia '' adlı bir parça yayınladı, ayrıca Voyeur Music'te (Londra) ilk EP "Regata" adlı eserini yayınladı. DJ Maga ismi Türkiye’de ise Beren Saat ile duyulmaya başladı. İkilinin bir eğlence mekanında çekildiği fotoğraf “aşk” söylentilerin neden oldu. Beren Saat sosyal medyada paylaşılan, Fransız DJ Maga ile yan yana göründüğü fotoğraf için “Evet, o fotoğraftaki benim” dedi.Beren Saat’in bu yanıtı Doğulu ile boşanacağı ve DJ Maga ile aşk yaşadığı iddialarını kuvvetlendirdi.

Mardin’de turizm rekoru kırıldı!UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin’e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık" dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalbi duran hasta, 1 saat sonra hayata döndü!

Kalbi duran hasta, 1 saat sonra hayata döndü!

Elindeki poşetten çıkanlar şoke etti!

Elindeki poşetten çıkanlar şoke etti!

Kimseye aldırmadı! Antalya'da parkta şok görüntüler

Kimseye aldırmadı! Antalya'da parkta şok görüntüler

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Aliço kimle şifreli konuştu?

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Aliço kimle şifreli konuştu?

Sıradaki Haber