MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DNA testi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Her satırı korkunç...
ABONE OL
24.01.2020 - 18:32 | | DHA

DNA testi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Her satırı korkunç...

Zonguldak'ta, 3,5 yıl önce 14 yaşında olan G.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, aralarında ağabeyinin de olduğu, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hamile kalan G.K.'nın 8'inci hafta sonlandırılan gebeliğinin ardından yapılan DNA testinde çocuğun babası olduğu tespit edilen Serdar A.'nın 31 yıl hapsi istendi.

DNA testi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Her satırı korkunç...

Olay, 2016 yılının Ağustos ayında meydana geldi. G.K., sosyal medyada tanıştığı Serdar A. tarafından kaçırıldıktan 1 gün sonra eve döndü. Jandarmanın ifadesini aldığı G.K.,erkek arkadaşı Serdar A.'nın kendisine önce ormanlık alanda sonra da kaçırıp, evine götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. G.K., ayrıca babası öldükten sonra vasi tayin edilen ağabeyi Yasin K.'nin de 11-12 yaşlarından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. 

Hamile olan G.K.'nin gebeliği, 8'inci haftada sonlandırıldı. Yapılan DNA testinde, bebeğin babasının, Serdar A. olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ağabey Yasin K. ve Serdar A. tutuklandı. Farklı tarihte G.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ve Serdar A.'ya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları M.B. ve B.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doktor raporuyla yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen G.K.'nın yaşadığı olayların hukuki sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğu belirtildi.

Bugün görülen duruşmaya, iki tarafın avukatları ve G.K.'nın yakınları katıldı. Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, Y.Ü., M.B. ve B.B.'nin beraatlerine karar verilmesini talep ederken Serdar A.'nın cinsel istismar ve kişi hürriyetini yoksun kılma suçlarından toplam 31 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ağabeyi Yasin K.'nın ise cinsel istismar suçundan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ayrıca iki sanığın tutuklulukta kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sıradaki Haber