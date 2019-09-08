Doğa harikası kanyonlar

Benzersiz doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Türkiye’de, birbirinden farklı özelliklere sahip onlarca kanyon var. ABD’deki Grand Canyon’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonu, bu topraklarda, en uzun ve en derinler arasında bulunanlar da. Doğa, macera ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra sporcuların da uğrak adreslerinden olan kanyonları sizler için derledik…



Cam terastan kuşbakışı



Ulubey Kanyonu: Uşak’ın Ulubey sınırlarında yer alan kanyon, Türkiye’nin en büyük, ABD’deki Grand Canyon’dan (Büyük Kanyon) sonra dünyanın ikinci büyük kanyonu unvanına sahip. Ulubey ve Banaz çayları boyunca devam eden bir ana kanyon ve buna bağlanan onlarca yan kanyondan oluşuyor. 377’de tektanrıcıların saldırılarıyla yıkıldığı bilinen Pepuza Antik Kenti’nin de içinde yer aldığı kanyon, 2015’te yapılan cam terası sayesinde kuş bakışı da görülebiliyor. Doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarının uğrak adresi olan Ulubey Kanyonu’nda kayalıklara tırmanış, balonla gezinti yapılabiliyor.





Horma



Narman Kanyonu: Erzurum’da deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte kurulu Narman’da doğal oluşumlu bir vadi olan kanyon, jeolojik yapısıyla görsel bir şölen sunuyor. Bölge, Kapadokya’daki peri bacalarına benzer nitelikte yeryüzü şekilleriyle ‘Kırmızı Periler Diyarı’ olarak biliniyor. Bunun bir benzeri ABD’deki Colorado Vadisi’nde bulunuyor.





Ulubey



Tokalı Kanyonu: Denizli’de yer alan 1600 metre rakımlı kanyon, Çivril’in Gümüşsu beldesinin 900 metre rakımlı yerleşiminde sona eriyor. 1200 metre uzunluğundaki kısmı bıçakla kesilmiş gibi duran kanyon, 200 metreyi bulan kaya kütlelerinden oluşuyor. En geniş yeri 4 metre, en dar yeri ise 1,5 metre aralığındaki bu kayaların arasından akan derenin oluşturduğu Akdağ kanyonu 7-8 saatte geçilebiliyor. Kanyon girişinde ziyaretçileri sarplaşan kayalar ve kartal yuvaları karşılıyor. 1,5 metre genişliğindeki en dar yerinde gökyüzü görülmüyor çünkü zamanında yukarıdan düşen 25 metre yükseklikteki büyük bir kaya kütlesi kanyonun arasına sıkışmış. Kanyon bu özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Arapapıştı (İnceğiz) Kanyonu: Aydın’da yer alan kanyon, Kemer Barajı’nı besleyen Akçay’ın yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluştu. 380 metre yüksekliğe, 6 kilometre uzunluğa sahip kanyonun içinde doğal mağaralar, kaya mezarı, manastır ile antik dönemden kalma şehir kalıntıları da bulunuyor.





Arapapıştı



Şaşırtıcı güzellikte



Cehennem Deresi Kanyonu: Artvin Ardanuç’taki kanyon, dünyadaki sayılı kanyon vadileri arasında. 500 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğindeki kanyona gitmek için taşlı ve dik patikaları aşmak gerekiyor. Ancak kanyona ulaşılınca görülen manzara, insana “Yola çıkmaya değer” dedirtiyor.



Harmankaya Kanyonu: Bilecik’in Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında bulunan kanyonun içinde 25 metrelik ve 20 metrelik iki büyük şelale ve onlarca 1.5-2 metre aralığında şelale var. İnişi ve çıkışı oldukça zor ve kaya tırmanışı gerektiren kanyonun çıkışında kamp alanları ve tabiat parkı tesisleri de bulunuyor.





Narman



Karanlık Kanyon: Erzincan Kemaliye’de yer alan kanyon, Avrupa’nın önemli kanyonlarından biri. Karasu Vadi tabanına dik bir biçimde inen ve yüksekliği yer yer 400 ile 500 metreye yaklaşan birbirine paralel iki yakanın yaklaşık 9 kilometre boyunca karşılıklı olarak ilerlediği kapalı bir eko-sistem olan kanyon, aynı zamanda extrem sporların yapıldığı adres konumunda.



Saklıkent Kanyonu: Muğla’nın Seydikemer ilçesinin Antalya sınırında bulunan kanyon, Türkiye’nin en çok bilinenlerinden. 1980’li yıllarda bir çoban tarafından keşfedilen kanyonun binlerce yıl evvel jeolojik çatlamayla oluştuğu tahmin ediliyor. Kanyonun uzunluğu yaklaşık 18 km, yüksekliği 200 ile 600 metre arasında değişiyor. Bazı noktalarda kaya aralığı 2 metreye kadar daraldığından buralardan gökyüzünü görmek neredeyse imkânsız. Güneş ışınlarının giremeyeceği kadar dar ve yüksek olan kanyon, buz gibi sularıyla ünlü.



Kastamonu, baş döndürüyor





Valla Kanyonu: Devrekani Çayı’nın Küre Dağları içinde açmış olduğu, enfes bir görüntüye sahip kanyon, Kastamonu’da Muratbaşı köyü yakınlarında başlıyor. Kuzeydeki Cide’ye doğru yaklaşık 10 kilometre uzanan kanyon, 800 ile bin 200 metre arasındaki yüksek kayalık uçurumlara sahip. Dünyanın en derin ve geçişi en zor olanları arasında bulunan kanyona rehbersiz giriş yasak.









Horma Kanyonu: Kastamonu’daki bir diğer tehlikeli kanyon Horma da yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olmasına rağmen, yerel rehber olmadan geçilmemeli. Suyun geçtiği alanlarda oluşan derin kazanlar ve kuyular, kanyonu oldukça tehlikeli kılıyor. Trekking için elverişli bir yapıya sahip kanyon, fotoğrafçıların da tercihi.



Antalya, kanyon cenneti

Tazı Kanyonu: Uçurumun kenarında çekilen kareleriyle ünlü olan Antalya’daki Tazı Kanyonu, 500 metreye ulaşan muhteşem görünümüyle, hayran olunacak güzelliğe sahip. 2016’da doğa yürüyüşü yapan grupların keşfettiği kanyon, ziyaretçi akınına uğruyor.









Köprülü Kanyon: Yine Antalya’da bulunan Köprülü Kanyon ise 14 kilometrelik uzunluğu ve 100 metreyi aşan duvarlarıyla dikkat çekiyor. 1973’te milli park ilan edilen kanyon, botanik özelliğiyle benzersiz nitelikte. Doğal güzelliklerinin yanı sıra M.Ö. 5. yüzyılda kurulan antik Selge şehrinin tiyatrosu, Zeus ve Artemis tapınakları ile birçok tarihi kalıntıya da sahip olan kanyon, rafting heyecanı yaşamak isteyenlerin de tercihi.