Doğa Koleji satıldı mı, son gelişmeler neler? Doğa Koleji satış sürecinde son dakika gelişmesi

Türkiye'de faaliyet gösteren özel eğitim kurumları arasında yer alan Doğa Kolejinin bazı bölge ve eğitim kurumlarında Öğretmenlerin maaşlarının ödenmesine yönelik sıkıntılar yaşanmış. Öğretmenler, kira, fatura gibi normal ihtiyaçlarını bile gideremez duruma gelmiş. Ataşehir'de bulunan Doğa Koleji genel müdürlük binası önünde eylemler yapılmış birçok ulusal TV kanalı ve basın kuruluşları öğretmenlerin basın açıklamasını yakından takip etmişti. Doğa Koleji'nin satın alma sürecine ilişkin bugün yeni bir gelişme yaşandı. Peki Doğa Koleji satıldı mı?

DOĞA KOLEJİ SATILDI MI? YENİ TEKLİFİ KİM VERDİ?

Doğa Koleji'nin satış sürecinde yaşananlar ile ilgili olarak lisanslı okulların kurucuları duruma el koydu. Aykut Gezmiş, Halis Uluer ve Mustafa Eken'in başında olduğu lisanslı okullar yöneticileri Doğa Koleji'ni satın almak için çalışmalara başladı.

600 milyon TL ödemeye hazır olan yönetim, satışın gerçekleşmemesi durumu için de B planını hazırladı. 49 lisanslı okul yöneticisi biraraya gelerek Doğa Koleji'nden ayrılarak yeni bir şirket çatısı altında yeni bir eğitim kurumu kurmaya hazırlanıyor.

GENEL MERKEZ İKİ OKULLA GÖRÜŞÜYOR

Doğa Koleji Genel Merkezi de satış süreci ile görüşmelerini sürdürüyor. Adaylar arasında Nişantaşı Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi de bulunuyor.

Bir süredir yapılan görüşmelerde net bir sonuç çıkmaması nedeniyle lisanslı okullar yöneticileri satın alma çalışmalara başladı.