Doğa Koleji’nde maaş krizi

İddiaya göre iş insanı Ömer Saçaklıoğlu’nun sahibi olduğu Doğa Koleji, çalışanlarının bir yıldır maaşlarını düzenli ödemiyor. Kolej son iki aydır ise maaşları hiçbir sebep gözetmeksizin ödemiyor. Hatta bazı öğretmenlerin bireysel emeklilik otomatik katılım ücreti de ödenmediği halde maaşlarından ödenmiş gibi kesinti yapılıyor. Milliyet’e açıklama yapan Doğa Koleji çalışanı bir öğretmen, şu iddialarda bulundu:

“İnsan kaynakları bize durumla alakalı bir açıklama yapamıyor. Okulların satış sürecinde olduğunu ve şirketin çok borcu olduğunu söylediler. Bunun üzerine biz genel merkezden daha yetkili bir muhatap ile konuşmak istediğimizi söyledik. O kişi gelip oyalamaya yönelik açıklamalarda bulundu. Bizler de Gaziosmanpaşa kampüsündeki öğretmenler olarak dün sabah itibariyle derslere girmeme kararı aldık. Okul yönetimi öğrencilere ve velilerine bu durumu hissettirmemek için öğrencilere okulun konferans salonuna indirerek sunum yapmaya başladı. Hem öğrenciler hem de bizler mağduruz.”