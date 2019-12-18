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18.12.2019 - 12:35 |

Doğa Koleji'nde maaş krizi! Bakan Selçuk son dakika olarak duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Doğa Koleji'ndeki durumla ilgili bugün bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Doğa Koleji'nde maaş krizi! Bakan Selçuk son dakika olarak duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görev alan öğretmenler ve çocukları kolejde okuyan veliler ile bugün bir araya gelecek.

Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinleyecek, bakanlığın çalışmalarını paylaşacak.

Milli Eğitim Bakanı, o görüşmenin ardından bir açıklama yapacağını da söyledi.

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor.

Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı da, 7 Aralık'ta maaş krizine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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