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19.12.2019 - 13:15 |

Doğa Koleji maaş krizinde son dakika gelişmesi! İmzalar atıldı

Uzun süredir akıbeti tartışılan Doğa Koleji ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Doğa Koleji'nde son durum ne? İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji'ni satın alacağı doğru mu? Doğa Koleji ile ilgili son dakika detayları haberimizde...

Doğa Koleji maaş krizinde son dakika gelişmesi! İmzalar atıldı

Hürriyet'in haberine göre, Doğa Koleji’nin ile İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi. İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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