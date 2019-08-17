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17.08.2019 - 10:00| İHA

Doğa yürüyüşünde uçurumdan düştü! Böyle kurtarıldı

Adana’da yürüyüş yapmak için Küp Şelaleleri’ne giden ve uçurumdan düşerek yaralanan vatandaş, AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Doğa yürüyüşünde uçurumdan düştü! Böyle kurtarıldı

Olay, dün saat 12.00’de Adana’nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü yapmak için Ankara’dan Küp Şelaleri’ne gelen inşaat mühendisi Saffet Salur, bir süre dağlık arazide gezdi. Daha sonra Salur, uçurumlu bir bölgede dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle Salur’un ayağı kırıldı.

Kendi başına hareket edemeyen Salur, durumu cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri özel istasyon kurarak vinç yardımıyla Salur’un yanına indi. Burada sedyeye alınan Salur, yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Saffet Salur, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

 

 

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
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