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02.08.2019 - 09:02| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Doğançay eserleri Cenevre’de sergilenecek

Burhan Doğançay’ın 1966’da ürettiği “Detour” serisinden tabloları 8 Ağustos’a dek Cenevre’deki çağdaş sanat müzesi MAMCO’da sergileniyor.

Doğançay eserleri Cenevre’de sergilenecek

“Genel Kent Duvarları Serisi”ndeki yapıtların devamı olarak nitelendirilen “Detour” serisi, Doğançay’ın kent duvarı motiflerini yorumladığı tablolarından oluşuyor. 1960’larda, New York’ta karşılaştığı duvarları kâğıt üzerinde yeniden yaratan sanatçı böylelikle kentlerin kültürel ve politik dönüşümünü gözler önüne seriyor. Eserleri dünyaca ünlü müze koleksiyonlarında yer alan Doğançay’ın MAMCO’daki sergisi, “Detour” serisinin yanı sıra altı ayrı tablosuna da ev sahipliği yapıyor.

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