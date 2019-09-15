Doğanın gizli hazinesi şelaleler

Yükseklikleri, genişlikleri, derinlikleriyle dünyanın en büyük şelaleleri arasında yer alan Angel, Victoria, Niagara, Iguasu, milyonlarca turisti kendine çekiyor. Bu gizli cennetler, özellikle doğa ve macera tutkunlarının ilgi odağında. Türkiye’de de görenlerde hayranlık uyandıran, kimi keşfedilmiş, kimi de keşfedilmeyi bekleyen birçok şelale var. Çoğunluğu Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yer alıyor. En çok ziyaretçi ağırlayan Manavgat, ilk akla gelen. Ona rakip olarak gösterilen Düden, Erfelek Tatlıca’nın yanı sıra Yerköprü, Gelintülü, Saklıkent, Mençuna, Tortum, Kurşunlu, Ilıca, Palovit, Muradiye şelaleleri öne çıkanlar arasında. Siz de gezi listenize şelaleleri ekleyerek bu doğa güzelliklerini yakından görebilirsiniz. Listenizde mutlaka yer alması gereken şelaleleri derledik…



Her mevsim güzel



Erfelek Tatlıca Şelaleleri: Sinop’un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinde bulunan şelale, son yıllarda ziyaretçi akınına uğruyor. Bu yıl ziyaretçi sayısı 220 bini geçti. 2011’de Tabiat Parkı ilan edilen Erfelek Tatlıca Şelaleleri, 28 irili ufaklı şelaleden oluşuyor. Alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, karaca gibi çok çeşitli canlı türünün yaşadığı parkın şelale bölgesinde, doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi sosyal aktiviteler de yapılabiliyor.



Yerköprü Şelalesi: Mersin’in Mut ilçe merkezine 35 kilometre (km) uzaklıktaki şelale, yaklaşık 30 metre (m) yükseklikten akıyor. Ermenek Çayı üzerinde bulunan şelale, 2011’de koruma altına alınarak Tabiat Anıtı olarak tescillendi. Yeşillikler ortasında gizlenen bir doğa harikası olan Yerköprü Şelalesi, görülmeye değer ancak ulaşımı tehlikeli ve zahmetli.



Muradiye Şelalesi: Van’ın Muradiye ilçesinin sınırlarında yer alan şelale, Tendürek Dağı’ndan beslenen Bendimahi Çayı üzerinde bulunuyor. 20 m yükseklikten akan şelale, her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor. Yapılan çevre düzenlemesiyle yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının arttığı şelalenin birçok noktası kamp yapmaya da elverişli.









Saklıkent Şelalesi: Düzce’nin Yığılca ilçesinde Yağcılar köyünde bulunan şelale, Yedigöller yolu güzergahında bulunuyor. Ağaçlar arasından yüksek kayalıklardan dökülen suyun oluşturduğu manzara, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Buraya gelenlerin bir başka durağı da Batı Karadeniz’in en büyük mağarası olmaya aday Sarıkaya Mağarası oluyor.



Tortum Şelalesi: Erzurum’da bulunan şelale, Tortum Gölü’nün Tev Vadisi’ndeki heyelan kütlesini aşarak dökülmesiyle oluştu. 21 m genişlik ve 48 m yüksekliğe sahip bu şelalenin deniz seviyesinden yüksekliği ise 1000 m. Mayıs ve haziran aylarında artan su miktarıyla daha da kendini gösteren Tortum Şelalesi’nin önünde bulunan izleme balkonu ziyaretçilerin bu güzelliği görmesini kolaylaştırıyor.



Ilıca Şelalesi: Kastamonu Pınarbaşı’na 12 km uzaklıktaki şelaleye ulaşım kolay. Ilıca Köyü’nden itibaren patika yoldan 15 dakika süren şelale, yaklaşık 15 m yükseklikten dökülüyor. Döküldüğü yerde de doğal bir havuz oluşturan şelale, ormanlık çevresiyle birlikte egzotik bir görüntüye sahip.



Görkemiyle şaşırtıyor



Mençuna Şelalesi: Artvin’de yaklaşık 11 bin bitki türüne ev sahipliği yapan Kamilet Vadisi’nin en güzel hazinesi Mençuna Şelalesi. Buraya zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından ulaşılabiliyor. Bölgede 90 m yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu küçük bir göl var.



Gelintülü Şelalesi: Rize’de Ayder Yaylası’ndan görülebilen şelale, bir gelinin duvağını andırıyor ve metrelerce yükseklikten Fırtına Deresi’ne dökülüyor. Şelalenin gürül gürül akan suyu açık havalarda net görülürken, yağmurlu ve bulutlu havalarda da fotoğraf karelerine güzel manzaralar yansıyor.









Palovit Şelalesi: Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda yer alan Palovit, Rize’nin debisi en yüksek şelalelerinden biri. Yaklaşık 15 m yükseklikten dökülen şelaleyi, hem yüksek bir alandan izlemek hem de yakından görmek mümkün. Öyle ki merdivenlerle şelalenin yakınına gidilebiliyor. Ancak şelaleden ıslanmak istemeyenlerin hava güneşli de olsa yağmurluk giymesi gerekiyor.



Antalya’nın yaşam pınarları



Manavgat Şelalesi: Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan şelale, ilçeyle aynı adı taşıyor. Batı Toroslar’ın doğu yamaçlarından doğarak Sorgun bölgesindeki boğazdan Akdeniz’e karışan ve büyük yeraltı sularından beslenen 93 km uzunluğundaki Manavgat Nehri, yaklaşık 5 m yüksekliğindeki falezlerden dökülen Manavgat Şelalesi’ni oluşturuyor. Geniş bir alan üzerinden dökülen suyun oluşturduğu görsel şölen, yakından olduğu kadar seyir teraslarından da izlenebiliyor. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen şelalesi olan Manavgat’ın belirli etaplarında rafting ve kano gibi çeşitli doğa sporları yapılabiliyor.









Düden Şelalesi: Antalya Kepez’de Toroslar’ın güney yamaçlarından dökülen irili ufaklı su kaynaklarından beslenen Düden Şelalesi’ni yerli ve yabancı olmak üzere 400 binin üzerinde turist ziyaret ediyor. Şehir merkezine 10 km uzaklıktaki şelale, kaynağını Kepez Hidroelektrik Santrali’nden alıyor ve Düdenbaşı denilen noktada yeryüzüne çıkıyor, Düden Çayı boyunca iki kola ayrılıyor. Varsak’a 1 km uzaklıktaki kolu, Yukarı Düden Şelalesi Akdeniz’e dökülüyor.



Kurşunlu Şelalesi: Antalya’nın bir başka yaşam pınarı da Kurşunlu Şelalesi. Aksu’da 18 metre yükseklikten dökülen şelale, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 7 göletin küçük şelaleciklerle birbirine bağlandığı 2 kilometrelik bir kanyon içinde yer alan şelale, 1986’da ziyarete açıldı. Çevresindeki zengin bitki ve canlı çeşitliliğiyle öne çıkan şelalenin 586 hektarlık bölümü 1991’de Tabiat Parkı ilan edildi.