Doğanın kucağında adrenalin banyosu

Şehir kalabalığından kurtulup doğada nefes alabilme fikri bile insana huzur veriyordu. Kamp alanına vardığımızda bizi bekleyen başka bir sürpriz daha vardı. Birbirinden deneyimli rüya takım denilecek ralli ve off-road pilotları bizleri karşıladı. Heyecan ve beklenti gitgide artmaya başlamıştı.

Doğa arabanın

Yeni Ford Ranger ve ilk kez Türkiye pazarına giren Ranger Raptor’ın hünerlerini keşfetmek, arazi canavarlarının direksiyonuna oturmak için sabırsızlanmaya başlasak da önce çadırlara yerleşiyoruz. Birbirinden deneyimli şampiyon ralli ve off-road pilotları bize eşlik ediyor. Sık ağaçlarla kaplı ormanda “araç giremez” tabelalarından pek hoşlanmayan bu iki arazi aracı, zorlu patikalara çıkmak için bizleri bekliyor. Son hazırlıklarımızı ve eğitimlerimizi tamamlayıp kentin asfaltından uzak, mavi ve yeşilin buluştuğu yerde önce güçlü ve yüksek performanslı Ford Raptor’la tanışıyoruz. F-150 Raptor modelinden ilham alınarak tasarlanan Ranger Raptor, Türkiye pazarında kullanıcıların bu segmentteki tüm beklentilerini karşılayacak bir profile sahip. 500 nm tork ve 213 PS gücündeki motoruyla bir pick-up’tan çok daha fazlasını sunuyor. Raptor sınıfının en yüksek su geçiş derinliğine sahip . 2019 Türkiye Co-Pilot Şampiyonu Onur Vatansever eşliğinde çıktığımız test sürüşünde adrenalin dolu bir yarım saat geçirip araç ve ileri sürüş teknikleri hakkında bilgi alıyoruz. Her ne kadar gücüyle bizleri etkileyen Raptor’dan inmek istemesek de sırada Yeni Ranger XLT’nin direksiyonu bizi bekliyor.

Güç, verimlilik ve zarafet

Yeni Ranger XLT test sürüşüne Hızır Gürel ile başlıyoruz. Heyecan dolu 1.5 saatlik off-road deneyiminden sonra kamp alanına dönüyoruz. Ardından canlı müzik eşliğinde kamp ateşinin başına geçip, Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı ve deneyimli ralliciler Alptekin Işıkalp, Rıza Özsoy, Afşin Baydar, Orhan Çelen, Osman Lav’ın yarış deneyimlerini dinleyerek geceyi tamamlıyoruz. Gündüz kullandığımız araçlar engel tanımadan önüne gelen engelleri tek tek geçebilecek bir güçteydi. Bu da inanılmaz heyecan verdi. Gece çadırıma geçtiğimde insan eliyle yapılan bir makinenin doğayı fethedip, keşfetmek için ne kadar faydalı olduğu hissine kapıldım.

‘Gönülleri fethedecek’

Yılın son aylarında satışa sunulan yeni Ranger’ın, arazi aracı severlerin gönlünü fethedeceğini belirten Ford Otosan Pazarlama Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Yeni Ranger gücüne güç katarken, yeni motor seçenekleriyle yakıt verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Yeni Ranger XLT 4X4 modelinde yıllık 2 bin 501 TL’lik vergi avantajı sağlarken, Wildtrak versiyonu 9 bin 603 TL MTV avantajı sağlıyor” dedi.

40 derece eğimde kontrol onda

Arazi koşullarında 40 derecelik bir eğimde dışarıdan kolay gibi görünen ama araç içinde yapmak için cesaret isteyen parkurda birçok şeyi başardık. Yokuş iniş kontrol sistemiyle fren veya gaz pedallarına dokunmadan güvenli bir şekilde geçtik.

Her şartta çok güçlü

Yenilikçi teknolojilerle motoru güçlendirilen yeni Ranger, 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor seçeneği ile 10 vitesli otomatik şanzıman barındıran ve güçlü altyapısıyla zorlu yollarda başarılı bir sınav veriyor. Yeni Ranger, kendisinden bekleneni fazlasıyla yerine getirmiş gibi gözüküyor.