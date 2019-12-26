Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm fragmanı... Son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir dün ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Gerçek bir hikayeden kurgulanan dizinin ilk bölümünde Zeynep ile Mehdi'nin tanışma hikayesi bir hayli ilginçti. Aile baskısı yüzünden evlendirilmek istenen ikilinin yeni bölümde ise yolları ayrılıyor. Düğün öncesi Zeynep gitmek istiyor. Mehdi ona engel olmuyor. Fakat Zeynep gitmek için kapıyı açınca Faruk'la karşılaşıyor. O an herkeste bir şok yaşanıyor.

DİZİNİN KONUSU

Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi?

Gerçek bir hayat hikayesi!

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.