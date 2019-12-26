MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm fragmanı... Son bölümde neler oldu?
ABONE OL
26.12.2019 - 09:54 |

Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm fragmanı... Son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Zeynep ile Mehdi evlilik öncesi tartışıyor. Mehdi Zeynep'e gidebileceğini söylerken Zeynep tam kapıdan dışarı adımını atacakken Faruk'la karşılaşıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm fragmanı... Son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir dün ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Gerçek bir hikayeden kurgulanan dizinin ilk bölümünde Zeynep ile Mehdi'nin tanışma hikayesi bir hayli ilginçti. Aile baskısı yüzünden evlendirilmek istenen ikilinin yeni bölümde ise yolları ayrılıyor. Düğün öncesi Zeynep gitmek istiyor. Mehdi ona engel olmuyor. Fakat Zeynep gitmek için kapıyı açınca Faruk'la karşılaşıyor. O an herkeste bir şok yaşanıyor.

DİZİNİN KONUSU

Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi?

Gerçek bir hayat hikayesi!

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

Beşiktaş’ta feci kaza kameradaBeşiktaş’ta cadde üzerinde “U” dönüşü yapan motosikletli kuryeye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, demir dubalara çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanları! Nazlı, Ali'ye aşık olduğunu anlıyor

Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanları! Nazlı, Ali'ye aşık olduğunu anlıyor

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber