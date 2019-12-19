Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? İşte 1. bölüm fragmanı

TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm fragmanını yayınladı. Dizinin yayınlanacağı tarih de belli oldu. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİ KONUSU NE?

Doğduğun Ev Kaderindir, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı.

Hangi ev benim evim?

Zeynep’in iki evini, iki annesini göstererek başlayan ilk bölüm tanıtımında Zeynep’in Mehdi’yle de yolu kesişiyor. Kendileriyle ilgili en büyük sorunun cevabını arayan Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 1. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 25 Aralık Çarşamba akşamı TV8'de başlıyor. İşte dizinin 1. bölüm fragmanı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 1. BÖLÜM FRAGMANI