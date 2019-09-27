Doğu Akdeniz’de ‘Kararlılık’ tatbikatı

Barbaros Hayrettin Paşa ve Fatih sondaj gemileri ile sismik araştırma gemisi MTA Oruçreis’e refakat etmek için 14 askeri gemilik filoyla varlığını sürdüren Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de altı gün süren “Kararlılık 2019” tatbikatını yaptı. Uluslararası enerji satrancına “milli enerji ve maden politikası” hamlesiyle giren Türkiye’nin dış politikasına destek için düzenlenen tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Gölcük, Erdek, Foça ve Aksaz üslerinden gemiler katıldı. Değeri 3 trilyon doları bulan doğalgaz rezervi ile Doğu Akdeniz’in çok önemli olduğunu söyleyen emekli Koramiral Can Erenoğlu, görüşlerini Milliyet’e değerlendirdi. Erenoğlu, “Akdeniz’de güçlü bir devlet olmak için güçlü bir donanmaya sahip olmak gerekli. Çünkü dış politikanın en güçlü aracı donanmadır” dedi.