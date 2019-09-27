MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDoğu Akdeniz’de ‘Kararlılık’ tatbikatı
27.09.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Doğu Akdeniz’de ‘Kararlılık’ tatbikatı

Zengin hidrokarbon yataklarıyla sadece kıyısı olan altı ülkenin değil başka kıtalardaki ülkelerin bile dikkatini çeken Doğu Akdeniz’deki kararlılığını kanıtlamak isteyen Türkiye, Mavi Vatan ve Deniz Kurdu’nun ardından önemli bir tatbikatı daha gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz’de ‘Kararlılık’ tatbikatı

Barbaros Hayrettin Paşa ve Fatih sondaj gemileri ile sismik araştırma gemisi MTA Oruçreis’e refakat etmek için 14 askeri gemilik filoyla varlığını sürdüren Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de altı gün süren “Kararlılık 2019” tatbikatını yaptı. Uluslararası enerji satrancına “milli enerji ve maden politikası” hamlesiyle giren Türkiye’nin dış politikasına destek için düzenlenen tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Gölcük, Erdek, Foça ve Aksaz üslerinden gemiler katıldı.  Değeri 3 trilyon doları bulan doğalgaz rezervi ile Doğu Akdeniz’in çok önemli olduğunu söyleyen emekli Koramiral Can Erenoğlu, görüşlerini Milliyet’e değerlendirdi. Erenoğlu, “Akdeniz’de güçlü bir devlet olmak için güçlü bir donanmaya sahip olmak gerekli. Çünkü dış politikanın en güçlü aracı donanmadır” dedi.

Doğu Akdeniz’de ‘Kararlılık’ tatbikatı

 

    Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

    Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

    Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

    Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

    Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

    Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

    Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

    Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

    Sıradaki Haber