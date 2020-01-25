Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden ve hangi illerden geçiyor? Deprem şehirleri ve haritası...

Elazığ depremi sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve 6.8'lik deprem sonrası bir soru yine akıllara geldi: Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçiyor? İşte konu hakkındaki bilgiler...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.