Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il sıcaklıklar:
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle’de eksi 6, Damal ve Çıldır ilçelerinde eksi 4, Erzurum’un Çat ve Tekman ilçelerinde eksi 2, Kars Selim’de eksi 2, Ağrı’da 2, Iğdır’da 7, Erzincan’ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde eksi 1 derece oldu.
Gün içinde beklenen sıcaklık ise Erzurum’da 22, Kars’ta 23, Ağrı'da 25, Iğdır’da 28, Erzincan’da 27derece.
Erkek arkadaşı darp etti! Yoldan geçen vatandaş imdadına yetiştiAvcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.