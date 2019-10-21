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21.10.2019 - 09:22 | | İHA

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Hava sıcaklığında düşüşün yaşandığı Doğu Karadeniz Bölgesinde, kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra olarak orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'da yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
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