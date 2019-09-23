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23.09.2019 - 09:22 | | İHA

Doğu’da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde düşen hava sıcaklığı bugün itibariyle 2 ila 4 derece arasında artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu’da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il sıcaklıklar:

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Iğdır'da 10, Erzincan'da 11, Tunceli 9, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars’ta 21, Ağrı'da 23, Iğdır, Erzincan ve Tunceli’de 25, Ardahan'da 18 derece olacak.

"Işık Hadisesi"ni izlemek için akın ettilerTürkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 255 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve birkaç yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"ni izlemek için Siirt'in Tillo ilçesine akın etti.
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