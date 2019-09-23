23.09.2019 - 09:22 | | İHA
Doğu’da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak
Yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde düşen hava sıcaklığı bugün itibariyle 2 ila 4 derece arasında artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il sıcaklıklar:
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Iğdır'da 10, Erzincan'da 11, Tunceli 9, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars’ta 21, Ağrı'da 23, Iğdır, Erzincan ve Tunceli’de 25, Ardahan'da 18 derece olacak.
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